Aparecidense vence a 7ª seguida e encaminha classificação à semifinal

A Aparecidense está quase na semifinal do Estadual 2013. Após a vitória desta quarta-feira (22), por 2 a 1, sobre o Rio Verde, no Estádio Annibal Batista de Toledo, o Camaleão alcançou 23 pontos e, dependendo do resultado do jogo entre Anápolis e Goianésia, não poderá mais deixar a zona de classificação do Estadual. Líder do Grupo B, a equipe de Aparecida de Goiânia pode ser a primeira classificada à próxima fase.

Jogando em casa, a Aparecidense fez um jogo de risco. Precisava da vitória para encaminhar a classificação à semifinal. Defendia sequência de vitórias seguidas e queria aproveitar uma chance única – igualar marca vitoriosa do Goiás, em 2009, de sete triunfos consecutivos.

O que parecia tarefa fácil logo se mostrou complicado. O Rio Verde, ameaçado de rebaixamento, fez um jogo também de risco, mas buscando o contra-ataque.

A estratégia do técnico Régis Amarante deu certo assim que o jogo começou. Logo no primeiro minuto, o time do Sudoeste Goiano abriu o placar. No cruzamento de Rogerinho, o argentino Enry cabeceou e colocou o Rio Verde à frente no placar – 1 a 0, silenciando a animada batucada que empurrava o Camaleão.

A desvantagem assustou a Aparecidense, O Camaleão demorou um pouco a assimilar o golpe. Foi ao ataque, mas sofreu com o contra-ataque do visitante. Pedro Henrique, substituído na vitória sobre o Vila Nova (1 a 0) após dividida com Moisés, teve de se atirar nos pés de André Luís. Sentiu o ombro e por pouco não pediu substituição de novo.

O Camaleão deu sinal de vida no chute cruzado de Robert. Bola na trave. Até que, aos 41 minutos, Robert arriscou o chute alto. Tom falhou e a bola entrou – 1 a 1.

Porém, o que a Aparecidense queria era a virada. Buscou no segundo tempo e não demorou a alcançar. Na cobrança de falta, Murilo cruzou. Elias, do outro lado, fez belo gol, acertando a batida sem pulo. Aparecidense 2 a 1, aos 11 minutos.

Depois, a equipe da casa limitou-se a garantir a vantagem e se isolar na liderança do Goiano, com 23 pontos.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Robson, Mirita, Helder; Klécio (Abuda), Foguinho, Murilo (Thiago Rômulo) e Elias (Liniker); Tozin e Robert. Técnico: Zé Teodoro

Rio Verde: Tom; Bruno Leite, Hebert, Rogério e Ito (Léo); Thiago Medeiros, Vitor Hugo, Roger Guerreiro (Jefferson) e Rogerinho (Mário Neto); André Luiz e Enry. Técnico: Régis Amarante.

Local: Estádio Annibal Batista Toledo (Aparecida de Goiânia). Árbitro: Jefferson Ferreira. Assistentes: Victor de Castro e Bruno Pires. Gols: Enry, a 1 minuto do 1º tempo e Robert aos 42 do 1º tempo; Elias aos 11 minutos do 2º tempo.