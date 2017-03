Aparecidense vence a 5ª seguida e abre vantagem na ponta de seu grupo

Antes de entrar em campo para o duelo contra o Iporá, ontem, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, Aleílson viu um filme passar por sua cabeça. Foi diante do Lobo Guará que o atacante marcou, pelo Rio Verde, o gol que deu ao time o título da Divisão de Acesso de 2016.

Agora na elite do Goianão, pela Aparecidense, o jogador voltou a sacudir as redes e, com um belo gol, garantiu a vitória do Camaleão, por 1 a 0, sobre a equipe iporaense - a 5ª consecutiva do time de Aparecida de Goiânia.

O resultado deu à Aparecidense folga na ponta da classificação do Grupo B, 3 pontos à frente do Atlético, e a igualdade em número de pontos com os líderes da outra chave, Goiás e Vila Nova - o Tigre joga hoje, contra o Goianésia.

Para o Iporá, a derrota teve gosto ainda mais amargo. O time teve boas oportunidades, principalmente no 2º tempo, mas parou na falta de acerto nas finalizações e na boa atuação do goleiro Pedro Henrique.

Autor de três gols no campeonato, Aleílson, de 31 anos, reconheceu que a Aparecidense poderia ter ido além, mas comemorou o momento do time. “Há muita cobrança entre nós. Não somos perfeitos e temos que melhorar a cada dia. Temos criado muito, mas estamos sujeitos a errar também. Não há nada ganho e ainda temos muitos jogos pela frente para conquistar a classificação à semifinal”, disse ele.