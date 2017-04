Aparecidense vai adaptar estádio para semifinal nos próximos dias

Com a melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Goiano, a Aparecidense tem como única vantagem o fato de poder jogar em casa a partida de volta, decisiva, da semifinal contra o Vila Nova. Mas, para isso, precisa adaptar seu estádio, o Annibal Batista de Toledo.

É o que o clube fará nos próximos dias. Para jogar a segunda partida no local, o clube precisa comprovar a capacidade para pelo menos 6 mil torcedores. A saída será instalar arquibancadas móveis.

"Atualmente, temos 4,6 mil lugares. Por conta do regulamento da competição, vamos acrescentar as arquibancadas móveis. Ao todo, serão dez arquibancadas que variam suas capacidades. As menores, que foram instaladas e já utilizadas contra o Anápolis (domingo) possuem 300 lugares cada", explicou o diretor de futebol João Rodrigues, Cocá.

Segundo o dirigente, após a instalação, o clube terá de cumprir todos os requisitos de antes do procedimento, como a obtenção dos laudos. "Ainda nesta semana, vamos concluir as instalações e iniciar o processo de liberação do estádio junto aos órgãos responsáveis para que a Federação Goiana de Futebol nos autorize a utilização do Annibal no jogo de volta diante do Vila Nova", concluiu.

A Aparecidense terminou a 1ª fase com 25 pontos, mais do que os outros semifinalistas: Goiás (2º, com 23 pontos), Atlético (3º, 22 pontos e saldo de 1 gol) e Vila Nova (4º, 22 pontos e saldo de 7 gols). As semifinais serão disputadas nos dois próximos fins de semana.