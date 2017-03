Aparecidense se impõe e aproveita erros do Vila Nova para vencer a 6ª seguida no Estadual

A situação do Vila Nova não está nada fácil. O time não consegue desempenhar um bom futebol e as derrotas começam a aparecer. Primeiro, uma goleada fora de casa (para o Goianésia) e, ontem, outro revés, desta vez para a empolgante Aparecidense, que bateu o Tigre por 1 a 0, no Serra Dourada, com gol do zagueiro Mirita.

A partida mostrou algumas deficiências do Tigrão. A principal delas é quando o time precisa propor o jogo. Já no lado da Aparecidense, a equipe demonstra que chega forte para brigar pelo título, mas os jogadores do Camaleão têm os pés no chão.

“Favoritos são os três grandes da capital. A Aparecidense é mero coadjuvante. Estamos tentando surpreender, mas não estamos surpresos com esse desempenho. Sabemos a força do elenco”, destacou Mirita.

Na partida, a Aparecidense teve poucas oportunidades e soube muito bem aproveitar uma delas. No principal momento do time no primeiro tempo, o Camaleão mostrou por que é o líder do Goianão.

Aos 12 minutos, Murilo cobrou escanteio na cabeça de Mirita, que subiu no meio da zaga colorada para fazer o único gol do jogo. “Sempre estou com o pensamento positivo e imagino algumas jogadas antes da partida. Na hora do escanteio, visualizei que a bola chegaria em mim. Tive a felicidade de marcar”, falou, sobre o lance do gol.

O resultado magro entre Vila Nova e Aparecidense não foi por falta de oportunidades. Tanto visitantes quanto donos da casa tiveram chances de fazer mais gols. No lado vilanovense, foram mais explícitas. O time teve duas penalidades a seu favor.

No primeiro pênalti, aos 24 do primeiro tempo, Hiroshi foi o encarregado da cobrança. Tentou ousar com uma cavadinha e o resultado foi desastroso. A bola saiu por cima do travessão.

A segunda penalidade foi aos 28 da segunda etapa. O responsável pela cobrança foi o atacante Wallyson, mas o resultado foi novamente o mesmo. A bola batendo na trave direita e saiu.

“Eu vinha batendo bem. Contra o Vasco, bati da mesma forma e ela entrou. Hoje (ontem), tive um pouco de azar dela bater na trave. Agora é manter a cabeça fria para as coisas voltarem a dar certo”, comentou o atacante. “É trabalhar para essa fase passar”, completou.

A torcida voltou a cobrar. Jogadores e o técnico Mazola Júnior foram vaiados. Wallyson pede calma. “Peço que a torcida não perca a esperança no nosso grupo”, disse.

Vila Nova

Wendell; Maguinho, Wesley Matos, Alemão e Jonathan; PH, Geovane (Marcos Vinicius), Fágner (Matheus Anderson) e Hiroshi (Everton); Moisés e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior

Aparecidense

Pedro Henrique (Wallace); Robson, Mirita, Thiago Carvalho e Rafael Cruz; Klécio, Foguinho, Robert e Helder (Elias); Murilo (Abuda) e Aleílson.

Técnico: Zé Teodoro

Local: Estádio Serra Dourada. Árbitro: Bruno Resende. Assistentes: Fabrício Vilarinho e Alexandre Hume. Gol: Mirita (12’ do primeiro tempo). Público: 1.718 pagantes. Renda: R$ 24.920,00. Expulsão: Aleílson

