Aparecidense renova com Aleílson e aguarda resposta de técnico

Depois de anunciar a renovação de sete jogadores, a Aparecidense confirmou a permanência de mais um atleta para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Aleílson, de 32 anos. Natural de Marabá/PA, o atacante chegou ao Camaleão no começo da temporada e participou de 14 partidas com o clube de Aparecida de Goiânia, na qual marcou 4 gols.

Ao longo da competição, Aleílson se tornou uma espécie de talismã da Aparecidense. A partir do momento que o atacante foi efetivado a equipe titular, o Camaleão emplacou uma sequência de nove jogos sem derrotas - a melhor da história do clube no Campeonato Goiano.

De acordo com o diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues (Cocá), novos acertos podem acontecer no restante desta semana.

ZÉ TEODORO

O imbróglio que persiste na Aparecidense é sobre a situação do técnico Zé Teodoro. Segundo o diretor de futebol do Camaleão, foi realizada nesta quarta-feira (26) uma reunião com o treinador. O comandante da Aparecidense no Goianão solicitou um prazo até o próximo sábado (29) para responder a proposta de renovação.

Zé Teodoro declarou que gostaria de permanecer à frente da Aparecidense, mas explicou que pediu esse período para analisar “com carinho” a proposta da Aparecidense e revelou que foi procurado por dois clubes do Nordeste. Cocá, por sua vez, não escondeu a confiança da permanência do treinador. “Acho que vai dar certo”, frisou o dirigente.