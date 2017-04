Aparecidense muda pouco para enfrentar o Vila Nova

O duelo mais importante do ano para a Aparecidense, nesta segunda-feira (24), às 20 horas, contra o Vila Nova, não deve ter muitas novidades no elenco titular. Diferente do primeiro confronto contra o Vila Nova, quando escalou cinco jogadores no meio de campo, o técnico Zé Teodoro deve optar pelo esquema tático utilizado durante a sequência de nove jogos de invencibilidade: 4-4-2.

A principal notícia no Camaleão é o retorno do lateral esquerdo Hélder. O jogador, de 28 anos, foi poupado pela comissão técnica na derrota de 2 a 1 para o Tigre por ter apresentado desgaste muscular na semana anterior ao jogo. Totalmente recuperado, o lateral assume a vaga do jovem Mário Sérgio.

Quem também deve deixar o time titular é o experiente meia Elias. Com a opção de escalar o time no tradicional 4-4-2, o atacante Tozin desponta como principal substituto do meio-campista e, dessa forma, será a referência do ataque da Aparecidense, que terá ainda o atacante Aleílson aberto pelas pontas.

Apesar das poucas alterações na escalação titular, o técnico Zé Teodoro cobrou dos jogadores que o brio apresentado na segunda etapa da partida de ida, seja o mesmo durante os 90 minutos da decisão desta segunda-feira.