Aparecidense e Adfego duelam na 1ª edição do Goiano de Futebol de Amputados

Com a participação das duas equipes da modalidade no estado, será realizado, a partir deste sábado (25), a 1ª edição do Campeonato Goiano de Futebol de Amputados. Na competição, os times da Aparecidense Futebol de Amputados, de Aparecida de Goiânia, e da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego), de Goiânia, duelarão em série "melhor de três".

A primeira partida será realizada neste sábado, às 16 horas, no Gramados, no Jardim Bela Morada, em Aparecida de Goiânia. Os demais confrontos ocorrerão após a disputa da Copa do Brasil, realizada entre os dias 28 de abril e 1º de maio, em locais a definir.

Atleta da Aparecidense e um dos organizadores do evento, o jogador Rogério Vidal explica que o principal intuito do torneio é divulgar o esporte e fomentar a prática do mesmo por pessoas com deficiência. "Queremos conquistar novos adeptos para que nas próximas edições tenhamos três ou até quatro times na disputa", diz.

Além do primeiro duelo, será realizada, também, a rifa de uma camisa da Aparecidense para arrecadar fundos para custear parte das despesas da equipe durante a disputa da Copa do Brasil, realizada em Cosmópolis (SP).





Serviço:

1º Campeonato Goiano de Futebol de Amputados

Aparecidense x Adfego

Local: Gramados, Avenida Pedro Luís Ribeiro, nº 866, Jardim Bela Morada, Aparecida de Goiânia.

Horário: 16 horas.

Entrada gratuita.