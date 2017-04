Aparecidense contrata jogador que estava em Portugal, libera 6 e anuncia mais renovações

O processo de reformulação da Aparecidense para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nos últimos dias, o clube acertou a permanência e saída de alguns jogadores. A sexta-feira (28), inclusive, começou com o anúncio da renovação de cinco jogadores (confira abaixo) e a chegada de um volante, que atuava no futebol português.



Trata-se de Marco Túlio, de 24 anos. O novo reforço do meio-campo do Camaleão é oriundo da base do União São João de Araras/SP e atuava no União da Madeira, de Portugal, equipe que tem como principal patrocinador o Museu CR7, cujo proprietário é o português Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid.

O volante é um velho conhecido da diretoria da Aparecidense. Em 2015, Marco Túlio fez parte do elenco que disputou a Série D do Brasileirão pelo Camaleão.



MAIS RENOVAÇÕES

A lista de atletas que permanecem na Aparecidense para a disputa da competição nacional aumentou. Depois de anunciar a renovação de oito jogadores, o estafe do Camaleão confirmou a permanência de mais cinco atletas.



São eles: o goleiro Wallace, os zagueiros Max Ferraz e Thiago Carvalho, o volante Lusmar e o atacante Tozin - a dupla Robert (meia) e Clayton Sales (lateral-direito) segue negociando com a diretoria da equipe de Aparecida de Goiânia.



AS SAÍDAS

Por outro lado, alguns jogadores não irão permanecer no Camaleão. O experiente lateral-direito Rafael Cruz aceitou uma proposta do Ituano e vai disputar a Série D pela equipe paulista. Os meias Elias e Murilo, o zagueiro Braga, o volante Abuda e o atacante Thiago Rômulo também deixaram a Aparecidense.