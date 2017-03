Aparecidense: Com goleiro recuperado, líder do Estadual quer ampliar vantagem

A vitória por 1 a 0 da Aparecidense sobre o Vila Nova, na rodada anterior do Goianão colocou o Camaleão na liderança isolada do Estadual, ampliou a sequência de triunfos do time (seis consecutivos) e também ficou marcado por um lance envolvendo o goleiro Pedro Henrique e o atacante Moisés, do Vila Nova. Aos 22 minutos do 2º tempo, após finalização do meia Everton, ...