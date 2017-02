Aparecidense bate o Crac no Anníbal e respira aliviada no Goianão

No confronto que valia a recuperação no Campeonato Goiano para ambas as equipes, a Aparecidense superou o Crac por 3 a 1 e conquistou, em casa, sua primeira vitória na competição. Hoje, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, os times foram a campo pela 5ª rodada da competição e protagonizaram um jogo movimentado, em que o Camaleão foi superior, ofereceu mais perigo ao Leão do Sul e soube aproveitar melhor as chances criadas. Agora, o time da casa respira mais aliviado no torneio, enquanto a equipe de Catalão permanece com o sinal de alerta ligado.

No 1º tempo, a Aparecidense pressionou os visitantes, que pouco conseguiram criar. A melhor chance do Crac saiu em cobrança de falta de Rafael Morisco, aos 13 minutos, defendida por Pedro Henrique. Na maior parte do tempo, porém, o domínio era da equipe da casa, que, mesmo assim, tinha dificuldades para finalizar.

Aos 39 minutos, após contra-ataque parado com falta, saiu o primeiro gol do jogo. Aleílson fez a cobrança, desviada por Murilo, de cabeça, dentro da pequena área, direto para o fundo das redes do goleiro Bruno Colaço.

Na etapa final, sobraram gols. Aos 8 minutos, Robert recebeu dentro da grande área e ampliou para a Aparecidense. O time da casa manteve seu domínio e, aos 36, Elias, que havia entrado no lugar de Aleílson, recebeu cruzamento de Cadu, e fez o terceiro.

Três minutos depois, o Crac descontou em cobrança de pênalti, assinalado pelo árbitro Elmo Resende após a bola tocar o braço de Rafael Cruz. Frontini converteu e diminuiu a diferença.

Na próxima rodada, na abertura do 2º turno, o Crac recebe o Rio Verde, no domingo (19), às 16 horas, no Estádio Genervino da Fonseca. Na segunda-feira (20), a Aparecidense vai ao Estádio da Serrinha encarar o Goiás, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

Aparecidense 3x1 Crac

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Mirita, Thiago Carvalho e Helder; Foguinho, Murilo (Washington), Lusmar e Aleílson (Elias); Tozin (Cadu) e Robert. Técnico: Zé Teodoro.

Crac: Bruno Colaço; Jorginho (Fernandinho), Silvão, Rafael Morisco e Jean; Zé Neto (Marielson), Francisco, Gilberto e Robertinho; Frontini e Nino Guerreiro (Marcelo Maciel). Técnico: Lucho Nizzo.

Local: Estádio Anníbal Batista de Toledo.

Árbitro: Elmo Resende.

Assistentes: Hederson Leão e Paulo César Almeida.

Gols: Aleílson, aos 39’ do 1º tempo, Robert, aos 8’, Elias, aos 36’, e Frontini aos 39’ do 2º tempo.