Após viver momento de afastamento no Goiás, Jean volta a ser titular e quer corresponder

A realidade do meia Jean Carlos no Goiás mudou nas últimas semanas. O jogador saiu de uma posição incômoda, na extinta equipe B, para a condição de titular. No dia 7 de agosto, a diretoria do Goiás anunciou uma lista com sete nomes de jogadores que passariam a treinar em horários alternativos. Entre eles, constava Jean Carlos, meia contratado após se destacar pelo Vila Nova,...