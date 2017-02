Após vitória, Anderson Silva recebe suspensão de um mês

O lutador Anderson Silva recebeu uma suspensão de um mês da Comissão Atlética do Estado de Nova York, o Spider terá de se afastar dos treinos até que uma liberação médica autorize seu retorno as atividades. As informações são do site MMA Fighting.

O lutador brasileiro ganhou o combate com Derek Brunson no UFC 208, que aconteceu no último dia 11 de fevereiro em Nova York, Estados Unidos.

Anderson não foi o único a receber a suspensão da Comissão Atlética. Seu rival Brunson também recebeu suspensão de sete dias.

Ronaldo Jacaré e Glover Teixeira também receberam suspensões mais leves. Eles terão de ficar sem treinar por apenas sete dias.

As maiores suspensões médicas foram as de Holly Holm e Dustin Poirier. A lutadora vai ficar 45 dias afastada das lutas, enquanto Dustin sofreu uma suspensão por tempo indeterminado. Ambos necessitam de liberação da Comissão Atlética para lutarem novamente em Nova York.