Após vice do Goianão, Vila Nova demite técnico Mazola Júnior

Mazola Júnior não é mais técnico do Vila Nova e não comandará a equipe na Série B do Brasileiro. A diretoria do clube confirmou a saída do treinador na manhã desta segunda-feira (8), depois da derrota do colorado diante do Goiás na final do Goianão. O auxiliar permanente do Vila Nova, Glauber Caldas assume interinamente até a chegada de um novo técnico.



"O Mazola Júnior não é mais o técnico do Vila Nova Futebol Clube. Foi uma decisão do Vila Nova. Ontem, após o jogo houve uma reunião entre a presidência executiva e o departamento de futebol e entendemos que era o momento de fazer essa mudança. Conversei com o Mazola (Júnior) hoje pela manhã e a partir desse momento ele foi desligado do comando técnico do clube", explicou o diretor de futebol do Tigre, Felipe Albuquerque.

Em 20 jogos, Mazola Júnior conseguiu aproveitamento de 45%. Foram 20 partidas no comando do Vila: 7 vitórias, 6 empates e 7 derrotas em 2017 em duas competições (Goianão e Copa do Brasil). O treinador foi vice-campeão goiano e caiu na 2ª fase da Copa do Brasil diante do Vasco.

Na semana que antecedeu o segundo jogo da decisão do Estadual, a volta do técnico Guilherme Alves foi cogitada no clube. Felipe Albuquerque, no entanto, revelou que ainda não procurou nenhum profissional, mas que o novo técnico do Vila Nova terá o perfil do clube e da Série B. "Estou bem tranquilo, pelo fato do Vila Nova ter uma comissão técnica permanente. Isso nos dá tranquilidade para buscarmos um técnico com calma", salientou o dirigente.

O Vila Nova estreia na Série B no sábado (13), às 16h30, fora de casa, diante do Boa Esporte.