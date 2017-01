Após vaga inédita na 1ª fase, Atlético perde e está fora da Copa São Paulo

O Atlético suportou a pressão do Paulista (SP) até 39 minutos do segundo tempo, na noite desta terça-feira (10), mas acabou derrotado por 1 a 0 e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo foi disputado no Estádio Jaime Cintra e o Dragão teve duas boas chances, após 30 minutos do segundo tempo. O time havia equilibrado o jogo contra a equipe local, mas na boa jogada de Vitor Hugo, o Paulista fez o gol da vitória com chute de Molter, na área, aos 39 minutos.

Assim, com pouco tempo para buscar o empate e levar decisão da vaga para os pênaltis, os meninos do Dragão choraram a eliminação na 2ª fase, naquela que foi a melhor participação do rubro-negro na Copinha. Antes, o time atleticano havia disputado as edições de 1994, 1996, 1999, 2011, 2015 e 2016. Nelas, foi eliminado na fase inicial, a de grupos.