Após vaga inédita, Dragão está animado para decidir com anfitrião

Pela primeira vez, o Atlético vai á 2ª fase da Copa SP de Juniores. Após 2º lugar no Grupo 17 - bateu Atibaia (2 a 0) e ABC (2 a 1) e só perdeu do Vitória (2 a 0). O time se prepara para decidir vaga à 3ª fase hoje, às 18h30. Joga contra o Paulista, em Jundiaí, no Estádio Jaime Cintra. O Paulista, time da casa, espera um bom público. “A informação é que, já na 1ª fase, ...