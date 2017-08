Após susto e internação, Pratto só voltará a treinar com bola na segunda

O atacante Lucas Pratto, do São Paulo, que sofreu forte pancada na cabeça no clássico contra o Palmeiras no último domingo e chegou a ficar internado em um hospital por causa do problema, só poderá voltar a treinar normalmente na próxima segunda-feira. Até lá, o jogador passará por mais etapas de recuperação no Reffis do clube, onde fará exercícios mais leves, na bicicleta e com pesos.



Na quinta-feira, o jogador será submetido a um teste de concussão para avaliar os reflexos e a existência de possíveis sequelas por causa da pancada e, na sexta, poderá entrar em campo com o grupo para exercícios leves, sem contato físico com os companheiros de equipe.



O argentino deu um susto na torcida durante o clássico com o Palmeiras. Ele caiu desacordado no gramado do Allianz Parque após um forte choque com Hernanes, que acertou uma joelhada na têmpora do atacante de forma acidental. Internado de imediato no Hospital do Coração de São Paulo, Pratto passou exames que não detectaram lesão, e recebeu alta no dia seguinte.



Pratto não deve ser desfalque para o jogo contra a Ponte Preta, marcado para o dia 9 de setembro, no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois dias de folga, o elenco se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira, com a novidade do retorno de Junior Tavares que, recuperado de dores nas costas, pode ser uma opção para a lateral esquerda do São Paulo nesta próxima partida.



