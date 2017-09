Após susto, Alan Mineiro volta aos treinos no Vila

A sexta-feira para o Vila Nova foi de boas novas. Na atividade comandada por Hemerson Maria, no CT do Tigre, o meia Alan Mineiro foi a principal surpresa. O jogador havia saído mais cedo do treino de quarta-feira, com dores no tornozelo direito, mas não foi detectada nenhuma lesão e na atividade dessa tarde, ele voltou a trabalhar fisicamente.

Além de Alan Mineiro, quem também está recuperado é o atacante Wallyson, que após ter ficado 10 jogos fora do time titular, retornou na partida contra o Londrina, no dia 7 de agosto, porém no jogo, o atacante teve uma lesão nas costas, que o tirou dos últimos três jogos. Mas, ele só deve retornar ao time no jogo contra o Luverdense, no dia 16.

Caso Alan Mineiro tenha condições de jogo, Hemerson Maria deve repetir o mesmo time da última rodada. Mas se o jogador não puder jogar, o comandante já testou duas opções, o atacante Jenison e o volante Claudinei.

Contra o Guarani, na próxima segunda-feira (4), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o provável Vila deve ser o seguinte: Luís Carlos; Maguinho, Alemão, Wesley Matos, Gastón; PH, Geovane, Alan Mineiro (Jenison); Mateus Anderson, Moisés, Alípio.