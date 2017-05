Após sofrer cabeçada em jogo da base, Juninho recebe alta do hospital

Atualizada às 18h49 - 02/05/2017

Nesta terça-feira (02), o meio-campo Juninho, jogador do sub-19 do Vila Nova, recebeu alta médica, após se chocar com o próprio companheiro, na partida do último sábado (29), contra o Trindade, pelo Campeonato Goiano da categoria.

O garoto que recebeu uma cabeçada, teve que sair do local de helicóptero e foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), já que estava tendo convulsões e no local não havia ambulância.

No hospital, Juninho realizou exames e não foi constatado nenhum traumatismo, mas teve que ficar internado por três dias. O jogador recebeu atestado médico de 10 dias e está em Anápolis, com a família.

Por conta do acidente, a partida foi interrompida aos 29 minutos do primeiro tempo e só foi encerrada na tarde de hoje. Na ocasião, o Vila saiu com a vitória, pelo placar de 1 a 0, com gol do atacante Felipe.