Após ser contratado pelo Real Madrid, goiano Lucas Silva volta ao Cruzeiro para recuperar confiança

Dois títulos brasileiros (2013 e 2014) foram o suficiente para o goiano Lucas Silva, de 24 anos, estourar no futebol nacional. As atuações pelo Cruzeiro fizeram com que o volante partisse para voos mais altos na carreira e o Real Madrid não hesitou em acertar com o jogador. O período de dois anos no Velho Continente, no entanto, não saiu como planejado e Lucas Silva r...