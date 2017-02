Após saída do 2º técnico, Galo visita Itumbiara

Duas das equipes que ainda não venceram no Campeonato Goiano se enfrentam na abertura do 2º turno da competição. Iguais em número de pontos (4), Itumbiara e Anápolis lutam pelo mesmo objetivo, hoje, às 16 horas, no Estádio JK, em Itumbiara.

Os 3 pontos representam um alívio para qualquer um dos clubes. O vencedor do confronto ganhará um respiro na classificação, deixando a parte baixa da tabela e voltando a sonhar com vaga na semifinal.

Técnico do Itumbiara, Luizinho Vieira terá o retorno do lateral direito Alex Santos e do volante Matheus Magro. Ambos cumpriram suspensão no empate diante do Atlético (3 a 3). O time, no entanto, não deve contar com o meia-atacante Marcelo Labarthe, que está lesionado.

No Anápolis, que terá o auxiliar Alexandre Grasseli como técnico, após a saída de Caio Autuori do comando. Foi o segundo treinador a deixar a equipe, já que antes Charles Fabian já havia passado pelo cargo. O time tricolor deve ter cinco mudanças, com a entrada dos volantes Helder e Robston, do meia Rafael Granja e dos atacantes Douglas Oliveira e Quirino.