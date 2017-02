Após reunião, Zé Teodoro é mantido no comando da Aparecidense

Com a pior campanha do Campeonato Goiano após quatro rodadas, o clima na Aparecidense não é dos melhores. O time conquistou apenas dois pontos, está na zona de rebaixamento e a pressão sobre o técnico Zé Teodoro aumentou, após a derrota para o Vila Nova, na quinta-feira (2 a 1).

O diretor de futebol do Camaleão, João Rodrigues, o Cocá, se reuniu com o treinador ontem e garantiu a continuidade da comissão técnica. “Conversei com ele (Zé Teodoro), fiz uma cobrança, para que a gente possa achar o rumo da vitória. O time que a gente fez não era pra passar o que estamos passando”, revelou o dirigente, que contratou jogadores consagrados no futebol goiano, como o lateral direito Rafael Cruz e os meias Elias e Washington.

Segundo Cocá, uma das justificativas para a má campanha do time de Aparecida de Goiânia está na origem dos gols sofridos. Todos as seis vezes que a defesa do Camaleão foi vazada, as jogadas partiram de bola parada - um pênalti e cinco jogadas de faltas ou escanteios.

A expectativa é de que o confronto contra o Rio Verde, amanhã, às 17 horas, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, seja “um divisor de águas”.