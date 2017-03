Após reunião, Goiás adia definição sobre futuro de Walter

Após reunião nesta quarta-feira (1º), a diretoria do Goiás decidiu prorrogar o prazo de suspensão do atacante Walter para que possa realizar sindicância interna com mais elementos. O clube esmeraldino caminha para definição de rescisão contratual com o jogador que agrediu um colega de elenco no treino da última sexta-feira. Walter segue suspenso por mais 10 dias. No entanto, a intenção da diretoria esmeraldina é resolver a situação o quanto antes.

A reunião contou com membros do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, departamento jurídico e diretoria executiva. O resultado foi a extensão do prazo para que uma decisão seja tomada. Devido ao feriado de Carnaval e à viagem do elenco para Varginha, a comissão criada para averiguar o caso não conseguiu ouvir todas as partes. O clube trata a situação com o máximo de cautela.

Walter foi suspenso por cinco dias após atingir o goleiro Matheus com uma cotovelada. O atacante chegou a viajar com a delegação para Rio Verde, onde a equipe jogaria no sábado, mas foi retirado da delegação e impedido de entrar no clube. Nesta quarta-feira, Walter usou uma rede social para mostrar um treino físico e momento de relaxamento em uma piscina.