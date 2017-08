Após renúncia de presidente, diretoria do Goiás opta por saída do técnico Argel Fucks

Após a renúncia do presidente Sergio Rassi, a medida imediata da nova diretoria que assume o Goiás será a demissão do técnico Argel Fucks. O anúncio será feito pela cúpula esmeraldina na tarde desta sexta-feira (25), após pronunciamento e oficialização da saída de Rassi. Um novo treinador para a sequência da Série B deve ser anunciado.

Argel Fucks foi o terceiro técnico do Goiás na Série B e o quarto do clube na temporada. Gilson Kleina iniciou o ano, Sílvio Criciúma deu sequência depois disso e levou o alviverde à conquista do Campeonato Goiano. Sérgio Soares foi contratado para a Série B, saiu após apenas quatro jogos e Sílvio voltou ao comando. Argel Fucks foi contratado em seguida.

No comando do Goiás, Argel Fucks conseguiu aproveitamento de 38% - foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.