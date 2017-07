Após início de temporada promissor, Wallyson enfrenta jejum de gols e luta para recuperar posição

A boa campanha que o Vila Nova vem fazendo, nesta Série B, tem dado destaque a alguns nomes do time. Porém, outros não estão conseguindo o mesmo brilho. O atacante Wallyson é o principal exemplo. O jogador chegou no começo do ano, para ser um dos protagonistas do time, pelo vasto currículo. E, no início desta temporada, até empolgou, com boas atuações. Mas, nos último...