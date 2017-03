Após goleada, Vila Nova opta por jogar no Serra

A goleada sofrida para o Goianésia, por 5 a 1, no domingo, desencadeou uma mudança para o Vila Nova. Buscando evitar pressão de sua torcida, o clube decidiu mandar o jogo diante da Aparecidense, no sábado, às 16 horas, pela 10ª rodada do Campeonato Goiano no Estádio Serra Dourada.Inicialmente, o confronto estava marcado para ocorrer no Onésio Brasileiro Alvarenga, ma...