Após goleada, auxiliar cobra atitude e raça no Vila

A goleada sofrida para o Goianésia resultou em palavras fortes disparadas pelo comando técnico do Vila Nova. Substituto do técnico Mazola Júnior, que cumpriu suspensão diante do Azulão, o auxiliar técnico Marcelo Dias destacou que a falta de atitude dos jogadores em determinados momentos da partida e a desonra à tradição do clube foram dois motivos cruciais para o resultado final da partida. “Não há muito o que se falar depois de uma derrota como essa. Foi um resultado vexatório. Durante o intervalo, cobrei uma postura dos atletas e eles não conseguiram reagir no segundo tempo. Foi um golpe duríssimo e o melhor remédio neste momento é trabalhar com tranquilidade durante a semana e vencer na próxima rodada”, enfatizou Marcelo Dias, após o revés.

Na visão do auxiliar técnico, os jogadores do Vila Nova precisam tirar lições da goleada e todos devem apresentar mais brio, ter mais vergonha e demonstrar raça enquanto vestirem as cores da equipe colorada.