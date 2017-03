Após fechamento da janela de contratações, Vila apresenta Stéfano Yuri para incrementar ataque

A vitória no último jogo, contra o Iporá, 1 a 0, restabeleceu a tranquilidade no Vila Nova. O clube aproveitou o clima para apresentar, ontem, seu último contratado para o Campeonato Goiano: o atacante Stéfano Yuri, de 22 anos, que veio emprestado pelo Santos até o final da temporada. O jogador chega para um posição que está em baixa no Vila. Nos últimos três jogos, o...