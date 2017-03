Após estreia, jovem atacante espera nova chance na partida em Itumbiara

No empate sem gols e sem graça diante do Iporá, o jovem João Vítor, de 19 anos, teve a primeira chance no profissional do Atlético - entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Silva. O Dragão não jogou bem, mas João Vitor tentou lances ofensivos. Teve atuação razoável e espera ter outra chance domingo, contra Itumbiara, fora.

Para João Vitor, as cobranças são normais. Ele tem consciência de que está entrando em outro patamar da carreira. “O início de transição é sempre complicado. Aqui, no Atlético, tive muito apoio da comissão técnica, dos companheiros que subiram junto comigo para o profissional e dos mais experientes”, disse João Vitor, que gosta de jogar no ataque e no meio.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez as duas funções. As boas atuações renderam-lhe a chance de integrar-se ao elenco principal. Ele é, entre os cinco atletas que foram à Copinha e estão no profissional, o primeiro a ser lançado numa partida do time principal. De dentro de campo, viu e ouviu a cobrança da torcida atleticana,

“Na base, a pressão é menor. No profissional, por ter torcida, há mais cobrança”, afirma João Vitor, que é de Piracicaba (SP) e já passou por Corinthians, Matonense, Bragantino, Grêmio Anápolis antes de chegar ao Atlético, no fim do ano passado.