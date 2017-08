Após empate com líder, Argel Fucks destaca equilíbrio da Série B

O técnico Argel Fucks ficou dividido em relação ao ponto conquistado diante do líder América Mineiro, na noite desta sexta-feira (18), no Estádio Olímpico, após empate por 1 a 1. O comandante esmeraldino considerou um mau em relação à situação que o Goiás vive na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, segundo ele, não foi tão ruim por causa da expulsão de Bolt no segundo tempo, que dificultou a vida do clube alviverde.

"A nível de resultado no campeonato, não foi bom, mesmo sendo o líder. A dificuldade é grande, os times estão equilibrados", considerou o técnico esmeraldino. "Fomos bem no primeiro tempo, voltamos para o segundo e logo com 2 minutos tivemos o Bolt expulso. Hoje, com um a menos, abre muito espaço. Mesmo assim, tivemos algumas escapadas e poderíamos ter feito gol. O empate não é ruim porque foi contra o líder", afirmou o treinador.

Sobre as opções que fez para o time titular, que iniciou com três volantes, explicou que o momento de dois meias não é totalmente bom na temporada. "Temos dado oportunidade a todos. Tiago jogou contra o Oeste, Michael jogou contra o Inter. Não concordo que eles viviam uma grande fase. Podem ter ido bem no Campeonato Goiano, mas na Série B, não. Dou chance a todos. Os jogadores é que se escalam. Não jogaram hoje, mas jogaram em outras partidas e podem vir a jogar novamente."

Argel Fucks lamentou o gol sofrido em jogada de bola parada. Luan marcou o gol que abriu o placar ao cabecear bola cruzada a partir do escanteio. "Não fecho treinamento justamente para a imprensa ver e divulgar. Treinamos muita bola parada. Mesmo assim, acabamos levando um gol dessa forma." O empate do Goiás veio dos pés de Gustavo em lance confuso aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois da jogada de Carlos Eduardo, a bola teria entrado, mas Gustavo estava em cima da linha para completar e tirar qualquer dúvida.

Na próxima rodada, a 22ª da Série B, o Goiás enfrenta o Brasil de Pelotas, fora de casa, na terça-feira (22), às 19h15.