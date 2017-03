Após eliminação na Copa do Brasil, Cristóvão Borges é demitido do Vasco

Cristóvão Borges não é mais treinador do Vasco. O clube carioca publicou comunicado em seu site oficial nesta sexta-feira (17) anunciando a demissão.

O técnico já vinha sofrendo pressão dos torcedores. A eliminação da equipe na Copa do Brasil, na última quinta (16), contra o Vitória, foi a gota d'água para a diretoria do clube. A equipe perdeu por 1 a 0 fora de casa e deixou a competição na terceira fase.

"A direção do Club de Regatas Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Borges a partir desta sexta-feira (17). O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional, que sempre trabalhou com dedicação", diz o comunicado assinado pelo presidente do clube, Eurico Miranda.

O Vasco ainda não anunciou o substituto do treinador, mas o nome mais cotado para assumir o comando da equipe é o do experiente Vanderlei Luxemburgo, que realizou seu último trabalho no Tianjin Quanjian, da China, mesmo time que Luís Fabiano, atacante do Vasco, defendeu recentemente.

Outros nomes cotados pelo clube são os de Rogério Micale, campeão olímpico com a seleção brasileira, Ricardo Gomes e Paulo César Gusmão.