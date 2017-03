Após duas derrotas, Vila Nova terá alterações para pegar o Iporá

O Vila Nova fez, nesta terça-feira (21), o último treino antes de viajar para Iporá, onde enfrenta os donos da casa, nesta quarta-feira (22), às 19 horas, no Estádio Ferreirão. Como já está virando rotina, o treinador Mazola Júnior fechou a última atividade antes do confronto. A equipe vem de duas derrotas (para Goianésia e Aparecidense) e deverá sofrer alterações.

Uma mudança certa é na lateral esquerda, já que Jonathan se machucou e foi vetado pelo departamento médico. Patrick ganha uma chance no time titular. O meio de campo também não deve ser o mesmo da última partida. Na armação, Hiroshi, que não vem muito bem nos últimos jogos, deve dar lugar para Marcos Serrato. Outra mudança que pode ocorrer é a entrada de Foguete no lugar de Fagner.

Quem permanece no time titular é o zagueiro Alemão, que entrou na última partida no lugar de Brunão. Mesmo com a derrota no confronto diante da Aparecidense (1 a 0), o defensor parece ter ganhado a confiança do treinador. "Creio que fiz uma boa partida e, com a sequência de jogos, certamente vou melhorar”, destacou.

O defensor também destacou que existe uma cobrança entre os próprios jogadores para fazer com que o time volte a melhorar. “Nem tudo está errado, porque, se estivesse, nós não estaríamos brigando pela liderança até na última rodada. Claro, todas as equipes têm suas falhas que precisam ser corrigidas e nós também. Estamos tentando minimizar os nossos erros para que o resultado volte a aparecer”, frisou.

Mesmo com um jogo antes do clássico contra o Goiás, no domingo (26), o zagueiro Alemão já está com o pensamento no rival. “Chegou a hora de voltarmos a vencer na competição e nada melhor do que essa partida, já que depois tem o clássico e a gente com certeza vai com mais força”, disse o defensor.

O Vila Nova enfrenta o Iporá às 19h30 desta quarta-feira (22), no Estádio Ferreirão, em Iporá. A partida vai marcar a inauguração do sistema de iluminação do estádio. Até agora, todos os jogos no local foram realizados durante o dia. O Vila Nova tem 17 pontos, em 2º lugar do Grupo A. O Iporá tem 11 pontos, em 3º do Grupo B.