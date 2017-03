Após duas derrotas, torcida protesta em treinamento do Vila Nova

A semana do Vila Nova começou bastante movimentada, isso porque, o time vem de duas derrotas consecutivas (Goianésia e Aparecidense) e não está conseguindo jogar bem. Além disso, no treinamento dessa segunda-feira, cerca de 15 torcedores, vinculados a organizada do time, estiveram no OBA, cobrando um melhor desempenho dos jogadores. O protesto ocorreu de forma pacífica e terminou após eles conversarem com o capitão do time, Wesley Matos.

O Vila não terá muito tempo para treinar e ficar pensando nos últimos resultados ruins, até porque na quarta-feira (22), eles viajam até Iporá, para enfrentar o time da casa, no Estádio Ferreirão. Inicialmente, o jogo estava marcado para as 15h30, mas a Federação modificou o horário da partida para às 19h30, já que foi instalado um novo sistema de iluminação no estádio.

Para o volante PH o mais importante no momento é o time voltar a fazer bons jogos, assim certamente as vitórias voltaram a acontecer. “O jogo lá em Goianésia foi atípico e não voltará a acontecer. Nós não podemos deixar isso nos abalar, até porque olhando a tabela nós estamos vivos no campeonato. Agora, temos que ver os nossos erros, para voltar a vencer.”, frisou.

Mesmo com os reveses, o Vila continua na faixa de classificação para a fase final, ele ocupa a segunda posição do Grupo A, com 17 pontos.