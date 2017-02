Após dois jogos, Anápolis demite técnico Charles Fabian

Apenas duas rodadas e o Goianão já tem sua primeira queda de técnico. O Anápolis comunicou no início da noite desta sexta-feira (3) a demissão do técnico Charles Fabian.

A queda do treinador ocorre após dois resultados ruins em duas rodadas no Campeonato Goiano. O Galo, atual vice-campeão goiano, empatou com o Itumbiara e foi goleado pelo Vila Nova.

"Diretoria e treinador se reuniram na tarde desta sexta-feira (3) e entraram em um acordo amigável. O Anápolis agradece os serviços prestados de Charles e deseja sucesso em sua promissora carreira", comunicou o clube por meio de suas redes sociais.

O clube não se pronunciou sobre o substituto de Charles Fabian no comando.