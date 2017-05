Após derrota, Dragão volta a ter mudanças para quarta-feira

Reagir após a segunda derrota seguida na Série A, sábado, no Estádio Serra Dourada, é o que se espera do Atlético, que não foi páreo para impedir a vitória do Flamengo, por 3 a 0. E será o Flamengo que o time atleticano volta a ter pela frente, nesta quarta-feira (24 de maio), no Serrá Dourada, às 21h45.

Desta vez, os dois rubro-negros decidem a vaga à próxima fase da Copa do Brasil - houve empate de 0 a 0 no jogo de ida, na melhor atuação do Atlético nesta temporada.

O Dragão terá mudanças forçadas. O atacante Walter, por exemplo, fica fora da Copa do Brasil, porque já jogou antes, pelo Goiás. O zagueiro Eduardo e o meia Andrigo, que vieram do Inter, também ficarão de fora.

A partir da manhã desta segunda-feira (22 de maio), o técnico Marcelo Cabo já deve esboçar a formação para buscar a vaga. O treinamento será no CT do Dragão.

Enquanto isso, os ingressos para o jogo da quarta-feira já começaram a ser vendidos. Os preços serão os mesmos do jogo passado: 120 reais (cadeira) e 80 reais (arquibancada).

Com dois bilhetes da Timemania, com o Atlético marcado como Time do Coração, o torcedor paga valor de meia - 60 reais (cadeira) e 40 reais (cadeira).