Após derrota, delegação do Goiás volta a Goiânia sob protestos

A revolta de torcedores marcou a volta da delegação do Goiás a Goiânia, nesta quarta-feira (23), após derrota para o Brasil de Pelotas. O alviverde foi derrotado por 2 a 1 pelo rival, em Pelotas (RS), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo menos 15 torcedores foram ao aeroporto esperar a delegação esmeraldina, que ouviu gritos de "time sem vergonha" e xingamentos.

O atacante Gustavo chegou a discutir com torcedores na saída do aeroporto. Os esmeraldinos acompanharam o jogador do desembarque até a porta do ônibus do Goiás.

Os outros jogadores mais cobrados foram o atacante Carlos Eduardo, o goleiro Marcelo Rangel, o meia Jean Carlos, o atacante Júnior Viçosa e o zagueiro Alex Alves, que passaram pelo saguão rápido, sem dar entrevista e sem conversar com torcedores.

Três viaturas fizeram a escolta do ônibus do Goiás até a Serrinha. Nem todos os jogadores estavam no veículo. Alguns torcedores seguiram para protestar também na sede esmeraldina, mas não tiveram contato com os jogadores no local. O ônibus entrou rápido e a polícia ficou na porta todo o tempo.

Na Serrinha, um muro chegou a ser pichado com a ameaça "se cair vai morrer geral". Segundo a assessoria de imprensa, o clube logo apagou a inscrição. No fim da manhã desta quarta-feira, já não havia nada nos muros do local.