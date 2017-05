Após demissão de Mazola Júnior, Vila Nova busca novo técnico

Os bastidores do Vila Nova estiveram movimentados, ontem. Logo pela manhã, o diretor de futebol do clube, Felipe Albuquerque, anunciou a saída de Mazola Júnior, o treinador que terminou como vice-campeão do Goianão. O principal nome especulado para assumir é o de Guilherme Alves, que dirigiu o time no ano passado. Mas, segundo o técnico, há algumas objeções para que ele po...