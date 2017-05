Após brincandeira, Walter revela mágoa com jogadores do Goiás

O atacante Walter é o único desfalque do Atlético para a partida de ida contra o Flamengo, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Ele não atuará pelo Dragão por ter realizado uma partida com o Goiás na atual edição do torneio - na vitória de 4 a 2 sobre o Itabaiana/SE pela 1ª fase. O assunto alviverde, inclusive, ainda gera pauta com o jogador.

Há um mês eu estava com eles lá. Tem jogadores, como Léo Sena e Carlos Eduardo, que eu pensava que eram meus amigos. Pessoas que fazem o que eles fizeram, não posso considerar meus amigos. Fiquei muito chateado, eu não fiz isso com eles. Tem um tal de Patrick, esse eu não quero nem falar o nome, que pra mim não é um nada”, disparou Walter.



Tudo começou após a vitória de 3 a 0 do Fluminense sobre o Goiás, na partida que confirmou a eliminação do time alviverde da Copa do Brasil. Walter postou em uma rede social uma imagem da partida com o número 3. O gesto foi entendido como provocação aos jogadores do Goiás, que responderam, também nas redes sociais, com uma imagem da celebração dos atletas - fazendo o número 3 com os dedos - após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela partida de ida da final do Campeonato Goiano.



Walter explicou que se sentiu chateado com a situação e que faltou respeito dos jogadores esmeraldinos. O atacante rubro-negro fez questão de comentar, que apesar de ter sido campeão goiano, ele não sente campeão. “Joguei cinco ou seis jogos. Não me sinto campeão porque aconteceram coisas com jogadores e dirigentes. Tinha que ter um pouco mais de respeito comigo, algumas coisas feitas por jogadores eu não gostei”, revelou o atacante.



Dicas para os jogadores



Fora dos confrontos contra o Flamengo pela Copa do Brasil, Walter é também uma das forças do Atlético para o Dragão avançar na competição nacional. O atacante revelou em coletiva, que faz questão de aconselhar seus companheiros atleticanos. Ele, inclusive, salientou sobre a importância do Atlético não perder o primeiro jogo, que acontece nesta quarta-feira (10), no Maracanã.

“São dois jogos, 180 minutos e é preciso ter cuidado. Temos que trabalhar para o torneio não acabar no primeiro jogo, nosso time está bem treinado e concentrado para quem sabe fazer uma vitória lá ou buscar um empate. É um campeonato, junto com o Brasileiro, de maior importância”, frisou Walter, que utilizou como exemplos as vitórias de Goiás e Coritiba sobre Vila Nova e Atlético/PR, nos primeiros jogos das finais dos respectivos estaduais como lição para o Atlético diante do Flamengo.