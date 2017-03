Após boas atuações, Elisson promete empenho para ajudar o Vila Nova a quebrar jejum de títulos

O empate por 0 a 0 entre Vila Nova e Goiás, domingo, não foi como muitos imaginavam, mas serviu para ajudar na consolidação do goleiro Elisson com a camisa 1 colorada. O arqueiro, que pertence ao Cruzeiro, chegou por empréstimo e tem conhecimento do contexto que o envolve no futebol goiano. Por isso, ele promete empenho para tirar o Tigre de um jejum que já dura desde 2...