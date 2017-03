Após 8 rodadas, dois campeões do interior ainda não venceram e lutam para evitar queda

Desde 1962, ano marcado pela profissionalização do futebol goiano, 36 clubes chegaram à 8ª rodada do Estadual sem vencer. Crac e Itumbiara na atual edição são duas dessas equipes - os dois estão no seleto rol de times do interior que têm o título Goiano, além deles, só Anápolis e Goiatuba ergueram o troféu. Cada uma das equipes tem cinco pontos em 24 disputados. O “prêmio” para...