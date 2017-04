Após 46 anos, ex-jogadores voltam Olímpico para relembrar confronto decisivo entre Goiás e Vila Nova

Do lado colorado, o lateral esquerdo Carlos Cunha, hoje com 69 anos, encheu os olhos de brilho ao entrar no local em que viveu inúmeras histórias. Deu alguns passos e reencontrou o amigo Wagner, ex-lateral direito do Goiás, o Wagão, de 66 anos

Zuhair Mohamad

Wagner, ex-lateral direito do Goiás, o Wagão; e o lateral esquerdo Carlos Cunha, do Vila