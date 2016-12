Após 4º lugar, goiana está fora

Brasileira mais bem colocada na 91ª edição da São Silvestre, no ano passado, a goiana Sueli Pereira está impedida de disputar a prova deste ano. Quarta colocada em 2015, Sueli foi punida com quatro anos de suspensão ao ser flagrada no exame antidoping pelo uso de eritropoietina (EPO), hormônio que aumenta o desempenho por melhorar a oxigenação no sangue.O exame que detectou...