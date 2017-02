Apático, Atlético decepciona, empata com Iporá e técnico fica ameaçado

Bem diferente do time que teve atitude e vontade de vencer o Vila Nova, domingo, o Atlético só empatou sem gols, na noite desta quinta-feira, diante do Iporá. Jogo fraco, tecnicamente. Assim, o 0 a 0 refletiu a qualidade ruim da partida. Se vencesse, o Dragão poderia disparar na liderança geral do Estadual – ainda é líder, do Grupo B, agora com 11 pontos. Já o Iporá volta para casa satisfeito. Somou mais 1 ponto, chegou a 8 pontos e conseguiu, fora de casa, um resultado interessante e o deixa em situação razoável no Estadual, na luta contra o descenso.

O empate não foi ruim só para o Dragão. Foi ruim para a sequência do trabalho do técnico Marcelo Cabo à frente do elenco, na sequência do Estadual. Após o jogo, o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, fez críticas duras. “Só um jogador se salvou”, disse o dirigente. “Nunca vi um time tão desorganizado”, frisou o dirigente. Assim, Marcelo Cabo volta a ficar pressionado no cargo.



Atlético 0

Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Wanderson; Betinho e Silva (João Vítor); Luiz Fernando, Willians (Alípio) e Negueba (Daniel dos Anjos); Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Iporá 0

Cleriston; Lucas Mendes, Rodrigo Milanez, Márcio Luiz e Ari; Wesly, Everton, Rodrigo Alves (Gabriel) e Jean Batista (Artur); Vinícius Leite, Yago (Paulo Henrique). Técnico: Everton Goiano

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Roberto Giovanny

Assistentes: Paulo César Almeida e Hederson Leão

Público: 1.681 pagantes

Renda: R$ 17.915,00