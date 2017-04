Aos 80 anos, Atlético tem desafio de se manter forte

O dia é especial para o Atlético. Clube de futebol mais antigo em atividade na capital, o Dragão comemora 80 anos em meio a uma das fases mais promissoras de sua história, marcada por ambiguidades: idas e vindas, glórias e fracassos, títulos e jejuns, projeção e ostracismo, profissionalismo e amadorismo, crescimento e retrocesso, dirigentes fortes e carência de líderes, ídolos e falta de referência, êxtase e tragédias, quedas e reconstrução, erros e acertos.

Desde a fundação, em 2 de abril de 1937, o Atlético é clube de via dupla. Representante de um bairro tradicional, foi concebido para fortalecer a identidade de Campinas e ser contraponto à nova capital, Goiânia. Tanto que, na fase do amadorismo, a principal rivalidade foi entre Atlético e Goiânia.

Assim, com pés fincados no passado, mas ciente de que é preciso dar passadas certas rumo ao futuro, o Atlético celebra aniversário depois de ter conquistado, ano passado, o principal título dos seus 80 anos - a Série B do Brasileiro. Com sobras, futebol vistoso e arquibancadas do Estádio Olímpico tomadas por rubro-negros, o Dragão chegou ao título.

Octogenário, chega à encruzilhada: se manter como um clube forte em nível regional ou se projetar rumo a uma nova realidade, ambicionar ser um clube para rivalizar com os grandes do País. Tem de se fazer moderno sem perder a identidade e necessita amealhar novos torcedores sem virar as costas para aqueles que cultivaram fidelidade quando o clube agonizava.

O Atlético que faz 80 anos esbanja possibilidades e não pode deixá-las passar, como fez antes, quando se preocupou apenas em ter times competitivos e levá-los a campo. Precisa cultivar e resgatar a história ciente de que o futuro o espera e investir com criatividade recursos que, por ser um clube da Série A, terá à disposição.

Importantes, decisivos, amados e ainda hoje reverenciados, ex-jogadores que têm história e identidade com o Atlético entendem que é chegado o momento de fortalecer as duas possibilidades para não retroceder. Afinal, o Dragão terá um verdadeiro teste de fogo, que é se garantir na elite do futebol brasileiro.

Não é um desafio que gera tanto medo. Afinal, o pior já passou. Há 14 anos, foi rebaixado à Segundona goiana e, por muito pouco, não fechou as portas.

“Eu me sinto contente, feliz, por estar vendo o Atlético organizado, preocupado com a estrutura. Já era para ter acontecido, bem antes. Hoje é diferente. Vejo que o Atlético chegou para brigar por espaço com o Goiás, está conseguindo se firmar e poderá pensar mais alto”, diz o ex-meia Lindomar, que conhece como poucos as fases boas e ruins do clube.

Lindomar iniciou e fechou ciclo de atleta no Atlético da mesma forma - campeão. Poderia ter sido o recordista de jogos, mas falta-lhe a estatística dos períodos em que jogou no 1º ciclo, nos anos 1990. “Creio que foram mais de 500 jogos. Quando saí, um torcedor foi se despedir, me deu uma Bíblia e disse que fiz mais de 500 jogos. Só posso agradecer. Torço pelo Atlético”, diz Lindomar, criado nas imediações de Campinas e revelado na base do clube.

Diferente dele, Jair Porrete é um exemplo da fase em que trazer bons atletas, do interior mineiro e paulista, era especialidade de dirigentes atleticanos.

Descoberto em Curvelo (MG), ao fazer cinco gols num mesmo jogo, Jair se orgulha do passado, enaltece o presente e é esperançoso quanto ao futuro do Atlético. “O Atlético está bem estruturado, é organizado, está ajustando o time (à Série A) e pode fazer boa campanha. Terá, agora, missão de representar o Estado dignamente”, opinou Jair, que tem 71 anos e não deixa de acompanhar o Dragão, em que viveu fases festivas, como no título do Estadual de 1964, e trágicas, como na derrota para o Crac na final de 1967.

Lindomar e Jair Porrete aceitaram convite do POPULAR para voltar ao Estádio Antônio Accioly, berço da história de cada um deles. Fizeram fotos, caminharam, perceberam as mudanças no local, elogiaram o gramado, recordaram. Ambos são corpo e alma do clube que, por dentro, é o fogo que resistiu às tempestades administrativas e ressurgiu aceso. Manter o brilho é desafio imposto ao oitentão Atlético.