Aos 33 anos, morre a mulher do meia Léo Lima, ex-Goiás

Nathalia Solano Vasco Lima da Silva, mulher do meio-campista Léo Lima, não resistiu às complicações de um câncer no estômago e morreu na tarde desta segunda-feira (31), no Rio de Janeiro, aos 33 anos. A informação foi confirmada pelo pai dela em uma publicação em uma rede social.

Nathalia foi diagnosticada com a doença quando o atleta acertava seu retorno ao Goiás, em junho de 2016, depois de passagem rápida em 2009. Léo Lima estava em Recife, treinando junto ao elenco do seu atual clube, o Santa Cruz, quando recebeu a notícia. Ele atuou pela equipe pernambucana na derrota para o Paraná por 4 a 0, em Curitiba, no último sábado (29), pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogador foi liberado das atividades pelo clube e já está no Rio de Janeiro para cuidar dos assuntos ligados ao funeral.

Léo Lima e Nathalia Solano estavam juntos desde a adolescência, eram casados há 13 anos e tiveram dois filhos.

APOIO

Nas redes sociais, alguns clubes onde Léo Lima jogou, além de perfis de torcedores usaram a hashtag "#ForçaLéoLima" para mandar mensagens de apoio ao jogador.

Lamentamos confirmar a morte, no início da tarde de hoje, de Nathalia Solano Vasco Lima da Silva, esposa do atleta Léo Lima. #ForçaLéoLima pic.twitter.com/srT281scnw — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) 31 de julho de 2017