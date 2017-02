Aos 24 anos, um novo Negueba

Rápido, ousado e especialista em jogar pelos lados do campo, o atacante Negueba espera, no Atlético, repetir boas temporadas, como a de 2011, quando foi revelado pelo Flamengo, conquistou títulos no clube carioca e na seleção brasileira sub-20 e se projetou. Desde então, entre altos e baixos, incluindo lesões que teve no São Paulo e no Grêmio, o atacante não teve a sequência imaginada na carreira.

Jovem ainda, Negueba diz ter adquirido “maturidade”. Segundo ele, a vida e a carreira foram escolas de ensinamentos. “Tive bastante problemas pelo fato de ser novo. Sofri bastante, aprendi muito. Sou um novo Negueba, mais maduro”, disse, ontem, durante apresentação no Atlético em que foi definido pelo diretor de futebol, Adson Batista, “como o jogador que já contagiou todo mundo nos treinos”.

O atacante quer recuperar, agora vestindo outra camisa rubro-negra, a alegria de jogar, “voltar a ser aquele Negueba que jogou no Flamengo.” À época, era bastante elogiado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e, como Neymar (ex-Santos) e Lucas (ex-São Paulo) não foram liberados pelos clubes à seleção brasileira sub-20, teve a chance de disputar o Mundial Sub-20 da Colômbia. Chamado pelo técnico Ney Franco, foi campeão ao lado de jogadores como Casemiro, Oscar e Dudu.

Naquele Mundial Sub-20, teve ousadia para dribles insinuantes, como o chapéu aplicado sobre um espanhol. “O drible é uma coisa que venho fazendo a carreira toda. Não vou mudar meu estilo aqui no Atlético. O drible está em falta no futebol brasileiro”, promete o atacante, que se projetou no Flamengo aos 18 anos, sem ser um goleador, mas capaz de fazer assistências para os colegas.

Negueba fica até o fim do ano no Atlético. Ao acertar com o Dragão, procurou ouvir o amigo dos tempos de base do Flamengo, o zagueiro Marllon, que foi um dos líderes do clube no ano passado. “Ele (Marllon) disse que é um clube organizado, que cumpre os compromissos”, citou o atacante, que se diz um “cara alegre” e que “veio para ajudar e somar com o grupo”. “Ser titular é com o professor (Marcelo Cabo)”, disse o jogador.

Cabo, o professor, gosta de chamá-lo pelo nome seguido do apelido - Guilherme Negueba. O atacante conta que ganhou a alcunha na base do Flamengo, que tinha, à época, um goleiro parecido com ele e que era apelidado também de Negueba. “Eu gosto. Minha mãe é que não gosta.”

Negueba chegou ao Atlético em 27 de janeiro. Organizou a sua vida no clube, fez exames, treinou e está pronto para estrear caso seja necessário ou o técnico Marcelo Cabo queira, na segunda-feira, diante do Itumbiara, no Estádio Olímpico.