Antiga dupla de zaga se reencontra no comando

Na década de 1990, Sílvio Criciúma e Richard formaram dupla de zaga de sucesso no Goiás. Agora, os dois podem voltar a serem campeões como integrantes da comissão técnica. Richard é auxiliar técnico da comissão permanente do clube e teve a surpresa de reencontrar o amigo Sílvio Criciúma no comando da categoria profissional. A parceria que durou pouco mais de um mês neste...