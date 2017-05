Antes de estreia na Copa do Brasil, Dragão disputa jogo-treino

Em fase de reformulação no elenco e na base de equipe que disputará Série A e Copa do Brasil, a partir da próxima semana, o Atlético fará nesta sexta-feira (5), às 16 horas, o segundo jogo-treino antes de viajar para o Rio, no início da próxima semana. O Dragão enfrenta a Aparecidense com os portões do Estádio Antônio Accioly abertos ao público. O time de Aparecida de Goiânia também está se preparando à disputa da Série D do Brasileiro.

No Dragão, o técnico Marcelo Cabo testa a base que pretende escalar na quarta-feira (10), diante do Flamengo, no jogo de ida da Copa do Brasil, no Rio. O volante Igor deve ser poupado - Betinho entrará se isso se confirmar. Walter, a principal contratação do clube, não pode atuar na Copa do Brasil, pois já atuou pelo Goiás na 1ª fase.

Assim, o Dragão deve começar com Klever; Eduardo, Ricardo Silva, Roger Carvalho, Bruno Pacheco; Marcão, Betinho e Jorginho; Walterson, Júnior Viçosa e Everaldo. No decorrer do jogo-treino, outros jogadores devem ser testados, como Felipe (goleiro), Bonfim (zagueiro), João Pedro e João Vitor (atacantes), Silva (volante).

O Camaleão manteve a base que chegou à semifinal do Goianão. Romerito, ex-jogador, volta a ser auxiliar técnico do clube, para trabalhar ao lado de Zé Teodoro. O clube contratou o volante Marco Túlio, que atuou no futebol português. Poucos jogadores deixaram o clube: Rafael Cruz (lateral), Braga (zagueiro), Elias e Thiago Rômulo (meias).

A equipe terá Pedro Henrique; Foguinho, Robson, Mirita e Hélder; Lusmar, Washington, Robert e Murilo; Aleílson e Tozin.