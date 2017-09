André Castro larga na frente pela vaga de volante suspenso

Ainda restam 11 dias para o próximo jogo do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Bahia, válido pela 23ª rodada, o técnico João Paulo Sanches tem apenas um desfalque certo em relação a equipe que vem atuando na competição: o volante Paulinho cumpre suspensão pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo.

Ontem, no primeiro treinamento com o time posicionado após a vitória (1x0) sobre o Corinthians, o treinador do Dragão escalou a equipe atleticana com André Castro na vaga de Paulinho.

André disputou 18 partidas pelo Atlético no Brasileirão, algumas improvisado na lateral direita. Quem disputa com o meio-campista uma vaga na posição de Paulinho são os atletas Everton Heleno, Silva e Marcão.

O Atlético treinou ontem, no Estádio Antônio Accioly, com Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Igor, Luiz Fernando, Andrigo e Jorginho; Walter. Nesta sexta-feira (31), o Dragão continua a preparação para o duelo contra o Bahia. O técnico João Paulo Sanches tem focado treinamentos de fundamentos, físico e tático com seus atletas.