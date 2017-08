Anderson Luís será sombra de recordista no ano

Um dos setores do Vila Nova que mais passa confiança ao torcedor é a defesa - a 3ª melhor da Série B, com 18 gols sofridos em 22 jogos. Mesmo assim, a diretoria continua reforçando o elenco. Nesta quarta-feira (30), o lateral-direito Anderson Luís, de 29 anos e um velho conhecido do técnico do Vila, Hemerson Maria, foi apresentado oficialmente. Anderson Luís conhec...