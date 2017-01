Anápolis recebe duelo de tricolores

Atual vice-campeão goiano, o Anápolis estreia hoje, no Estadual, recebendo Itumbiara, às 17 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Enquanto o Galo, campeão em 1965, busca sua consolidação no cenário atual do futebol goiano, o Gigante tenta driblar dificuldades que teve para montar o elenco.

O Anápolis manteve a base da equipe que ficou em 2º lugar no Campeonato Goiano de 2016, com jogadores importantes como Marcelo, Felipe Baiano, Igor, Helder, Rafael Furlan e Lucas Sotero. Este último ainda não tem boas condições físicas e não vai para o jogo.

O clube se reforçou com outros jogadores que atuaram no Vila Nova, como os experientes Wagner Bueno (goleiro) e Marinho Donizete (lateral esquerdo). A diretoria contratou o ex-atacante do Bahia, Charles Fabian, para treinar o tricolor. Em seu último amistoso da fase de preparação, o Galo venceu o Ceilândia por 1 a 0. Neste jogo, Marcus Vinícius sofreu uma lesão e desfalca o time hoje.

No outro tricolor, o de Itumbiara, a equipe entra no Goianão como uma incógnita. Sem muitos recursos financeiros, a diretoria do Gigante montou uma equipe modesta, que tem como destaques o goleiro Rodrigo Calaça (ex-Goiás) e o meia Danilinho (ex-Atlético).

Equilíbrio

O confronto é marcado pelo equilibrado entre as equipes, que se enfrentam, hoje, pela 95ª vez em sua história. O tricolor anapolino tem 32 vitórias, contra 33 da equipe itumbiarense – houve 29 empates. Foram 112 gols marcados pelo time da casa contra 122 dos visitantes. Na última vez que se enfrentaram, o Itumbiara venceu em casa por 1 a 0, em 2016.